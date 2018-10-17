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17:07   17 Октября 2018
Весь мир

Путин и президент Египта обсудили полное восстановление авиасообщения

Путин и президент Египта обсудили полное восстановление авиасообщения

Российский президент Владимир Путин в ходе переговоров с египетским лидером Абдулом Фаттахом ас-Сиси обсудил вопрос полного восстановления авиационного сообщения между нашими странами.

Об этом Путин рассказал по итогам переговоров с египетском лидером в заявлении для прессы:

«Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения», - сказал президент.

При этом Путин напомнил, что регулярные прямые рейсы из Москвы в Каир и обратно были восстановлены еще в апреле текущего года.

Авиационное сообщение между Россией и Египтом было полностью прекращено в ноябре 2015 года, после того, как в небе над Синаем потерпел крушение самолет авиакомпании «Когалымавиа», который совершал рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту лайнера находились 224 человека – 217 пассажиров, по большей части это были туристы – граждане РФ, и семеро членов экипажа. Все они погибли.

Позже Федеральная служба безопасности установила, что причиной крушения самолета стал взрыв бомбы, спрятанной в багажном отсеке лайнера, и квалифицировала произошедшее, как террористический акт.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #египет #авиасообщение

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