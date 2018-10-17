Италия потеряла более миллиарда евро из-за ответных санкций РФ

Потери сельскохозяйственного экспорта Италии из-за российских ограничений в ответ на санкции Запада превысили миллиард евро. Об этом сообщили в ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

В Coldiretti напомнили, что в список товаров, на ввоз которых Россия наложила запрет вошли фрукты, овощи, сыры, мясо и рыба из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Сельхозпроизводители также пояснили, что к прямым потерям от обнуления поставок продукции Made in Italy добавляется еще и косвенный ущерб — рыночные потери и падение имиджа.

«Они вызваны распространением на российском рынке продуктов, которые имитируют Made in Italy , хотя не имеют с ним ничего общего», — говорится в анализе Coldiretti, подготовленном к визиту в Россию вице-премьера Италии Маттео Сальвини.

В ассоциации ответные меры назвали «неподъемной ценой для Италии и ЕС. Сельхоз производители отметили важность восстановления диалога между Западом и Россией.

«В очередной раз аграрии стали обменным товаром на международных переговорах без всякого учета того, насколько тяжелый вред это несет в экономическом, профессиональном и экологическом плане», — подытожили в Coldiretti .

Данный анализ Coldiretti подготовила к визиту в Россию вице-премьера Италии Маттео Сальвини. Этот чиновник является одним из самых последовательных противников санкционной политики ЕС в отношении России.