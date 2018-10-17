Власти Саудовской Аравии начали расследование в отношении генконсула королевства в Стамбуле

Власти Саудовской Аравии инициировали расследование в отношении генерального консула королевства в Стамбуле Мухаммеда Утайби в связи с пропажей журналиста Джамала Хашогги. Об этом сообщают СМИ страны.

Причина расследования неизвестна, однако Утайби сняли с должности.

Представитель СМИ пропал 2 октября. Хашогги известен критикой в адрес властей Саудовской Аравии. В день пропажи он находился в генеральном консульстве королевства для получения документов о разводе. Однако из здания он так и не вернулся.

Власти страны ведут розыск. Министерство иностранных дел Турции вызвали посла Саудовской Аравии для получения информации о местоположении журналиста, однако посол ответил, что он не владеет данными. Турецкие власти считают, что его убили. Американские СМИ говорят о том, что убийство было спланировано заранее, а преступление организовано 15 саудоаравийцами. Турецкая полиция проверяет версию, согласно которой тело журналиста могли растворить в кислоте.