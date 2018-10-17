Матвиенко: Не стоит паниковать и делать поспешных выводов из-за взрыва в Керчи

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала к сохранению спокойствия, а также попросила не паниковать, не делать поспешных выводов, не искать и не создавать врагов в связи со взрывом в керченском колледже.

Она указала, что идет расследование мотивов преступления. Результаты будут обнародованы, а виновники инцидента понесут заслуженное наказание, пообещала Матвиенко.

Ранее в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 18 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадало 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировали на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник, который устроил взрыв, покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа.