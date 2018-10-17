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16:36   17 Октября 2018
Россия

Роскосмос предоставит предварительный доклад по аварии «Союза» до конца недели

Роскосмос предоставит предварительный доклад по аварии «Союза» до конца недели

Госкорпорация Роскосмос сообщила, что предварительный доклад комиссии по аварии ракеты «Союз-ФГ» будет готов к концу недели, то есть до 21 октября.

15 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал предоставить всю информацию о результатах работы российских экспертов в расследовании аварии на «Союзе» европейским и американским партнерам. Они также получат сведения о «принятых мерах для восстановления надежности ракет-носителей семейства «Союз», чтобы обеспечить безопасную доставку экипажей на Международную космическую станцию».

11 октября состоялся запуск ракеты с аэродрома Байконур. Новый экипаж должен был быть доставлен на Международную космическую станцию, однако вторая ступень двигателя отказала. Система аварийной эвакуации сработала в штатном режиме. Аварийная посадка состоялась в Казахстане. Перегрузки при посадке достигли семи g. Экипаж жив, медики не обнаружили травм.

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Автор: Анна Манц
#доклад #космос #комиссия #роскосмос #союз

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