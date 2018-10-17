Роскосмос предоставит предварительный доклад по аварии «Союза» до конца недели

Госкорпорация Роскосмос сообщила, что предварительный доклад комиссии по аварии ракеты «Союз-ФГ» будет готов к концу недели, то есть до 21 октября.

15 октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал предоставить всю информацию о результатах работы российских экспертов в расследовании аварии на «Союзе» европейским и американским партнерам. Они также получат сведения о «принятых мерах для восстановления надежности ракет-носителей семейства «Союз», чтобы обеспечить безопасную доставку экипажей на Международную космическую станцию».

11 октября состоялся запуск ракеты с аэродрома Байконур. Новый экипаж должен был быть доставлен на Международную космическую станцию, однако вторая ступень двигателя отказала. Система аварийной эвакуации сработала в штатном режиме. Аварийная посадка состоялась в Казахстане. Перегрузки при посадке достигли семи g. Экипаж жив, медики не обнаружили травм.