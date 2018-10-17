Белые каски планируют новые провокации в Идлибе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что члены организации «Белые каски», которую уже не раз ловили на фальсификации информации, будут продолжать работать над провокациями, пока это нужно их создателям и помощникам.

С таким заявлением Захарова выступила на брифинге российского внешнеполитического ведомства в среду, ее слова приводит корреспондент ИА «Политика Сегодня». По ее словам, «каски» намерены продолжать свою провокационную деятельность, и наглядно это видно по их поведению в провинции Идлиб, где подготовка к осуществлению провокаций уже не раз становилась предметом разоблачений западных журналистов и общественности.

Захарова отметила, что организация «Белые каски» к настоящему моменту полностью дискредитировала себя, как источник информации. К тому же, о деятельности «Белых касок» в Сирии всплывают чудовищные подробности.

В связи с этим, по словам Захаровой, все больше западных покровителей задумываются о том, целесообразно ли продолжать финансировать «Белые каски».

Также Захарова привела рассказы жителей сирийской провинции Идлиб, о том, что для того, чтобы устроиться на работу в «Белые каски» была необходима рекомендация террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещенной в России организации). При этом деятельность сотрудников организации не была бескорыстной – все они ежемесячно получали пособие.

Захарова напомнила, как минувшим летом, члены организации начали эвакуироваться из Сирии в Иорданию, однако так до сих пор в Иордании и остаются – западные покровители почему-то не спешат забрать их к себе. Также, по словам представителя МИД, все больше западных покровителей задумываются о том, целесообразно ли продолжать финансировать «Белые каски».

Кроме того, дипломат подчеркнула, что деятельность «Белых касок», которые запрещали медикам оказывать помощь мирным сирийцам, пострадавшим в результате авиаударов, до тех пор пока они не снимут нужные им для провокаций видео и фотокадры, еще предстоит детально расследовать.