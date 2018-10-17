Экс-главу ижевского управления благоустройства арестовали на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте бывшего начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Артема Богданова по обвинению в превышении должностных полномочий.

Как сообщает «ИжевскИнфо.РУ» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества Удмуртии Богданов отправлен под стражу до 11 декабря 2018 года. Ранее суд продлевал срок ареста бывшего чиновника на трое суток — до 17 октября.

Богданова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями в ходе строительства фан-зоны чемпионата мира по футболу в парке имени Кирова в Ижевске.