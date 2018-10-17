Пресс-служба отделения Пенсионного фонда России по республике Удмуртия сообщает, что старейшим работающим пенсионером в регионе является 90-летний житель Ижевска, а самая великовозрастная работающая пенсионерка отметила 88 день рожденья.

Об этом в среду сообщает Информационный портал «ИжевскИнфо.ру», отмечая, что всего в республике Удмуртия на сегодняшний день живут 460 439 пенсионеров, из которых 98 тысяч продолжают работать.

Также сообщается, что средняя пенсия по старости в Удмуртии составляет 13, 760 рублей, пенсия по утере кормильца составляет 9 340 рублей, а пенсия по инвалидности – девять тысяч рублей.

При этом отмечается, что каждый десятый пенсионер в Удмуртии перешагнул 90-летний рубеж, из 4 913 жителей республики, которым исполнилось более 90 лет, оказалось 637 мужчин и 4 27 женщин. При этом в республике 36 пенсионеров отметили столетний юбилей, из низ трое мужчин и 33 женщины. Самым старым пенсионеру и пенсионерке Удмуртии по 104 года, оба живут в Ижевске.