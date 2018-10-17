Росляков мог быть не один. НАК ищет организаторов и исполнителей взрыва в Керчи

В настоящее время ведется поиск возможных организаторов и исполнителей взрыва в колледже в Керчи, поскольку Владислав Росляков мог быть не один. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Накануне стало известно, что правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался учащийся того же колледжа 18-летний Владислав Росляков. По данным СМИ, он поступил в керченский политех в 2015 году. 8 сентября молодой человек получил разрешение на ружье 12-го калибра, а за несколько дней до атаки приобрел к нему 150 патронов.

В первые часы СМИ сообщали о по меньшей мере 10 жертвах нападения и около 50 пострадавших. По последним данным, в колледже убиты 18 человек. Обнаружен застреленным и сам нападавший. Предположительно, он покончил с собой.