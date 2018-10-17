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16:27   17 Октября 2018
Весь мир

Материковая часть КНР выступила против военных связей Тайваня и США

Материковая часть КНР выступила против военных связей Тайваня и США

Официальный представитель Канцелярии Государственного совета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что материковая часть Китая против официальных контактов и военных связей в любых проявлениях между островом и США.

Об этом он сообщил на пресс-конференции, комментируя заход научно-исследовательского судна ВМС Америки в порт Гаосюн на Тайване для того, чтобы заправиться и обновить экипаж. Также он указал, что стоит быть предусмотрительными и не нарушать стабильность региона, если в ноябре американские военные корабли направятся в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив. 

Сяогуан заявил, что тайваньский вопрос касается суверенитета, целостности территории и интересов Китая. А решимость в защите страны «тверда и непоколебима».

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Автор: Анна Манц
#сша #китай #кнр #вмс #военные #тайвань #корабли

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