Депутат не исключает взрывного роста цен на бензин сразу после нового года

И волна может докатиться до кошельков большинства российских граждан.

Предусмотренное Налоговым кодексом повышение акциза на автомобильный бензин пятого класса практически в полтора раза с 1 января 2019 года может привести к резкому росту цен на топливо. Такое мнение «Политике Сегодня» привел депутат ГД, член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Это повышение было заложено несколько лет назад. – объяснил парламентарий. - В начале этого года оно уже стало одной из причин резкого роста цен на бензин. В июне правительство в экстренном порядке внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которыми в срок до 1 января 2019 года акциз снижался, а не повышался, как планировалось. Это должно было стать одной из мер стабилизации рынка. Но мера изначально предполагалась всего на полгода, и мы тогда предупреждали, что нужен долгосрочный план по снижению цен на бензин. Возможно, у вице-премьера Силуанова есть этот план, но, к сожалению, пока мы его не видели».

Глава Минфина Антон Силуанов, совмещающий пост с работой в правительстве, роста цен из-за повышения акцизов не ждет.

«Мы не рассчитываем ни на какие скачки, и никакие скачки не планируются... у нас предусмотрен механизм отрицательно акциза, который будет передаваться нефтеперерабатывающим компаниям, в результате которого будет скомпенсировано это увеличение нагрузки», - ранее заверил журналистов чиновник.

Щапов объясняет, что у чиновников есть идея субсидировать нефтяным компаниям продажи на внутреннем рынке при высокой цене на нефть для производства бензина. Но так, по мнению депутата, это не работает.

«Мы считаем эту идею совершенно неприемлемой: нефтянка должна приносить доходы бюджету, а не забирать их из казны. – аргументирует он. - Ситуация действительно формирует серьезные риски взрывного роста цен сразу после Нового года. Более того, есть и долгосрочные факторы роста цен на бензин. Речь о налоговом маневре, который вошел в завершающую стадию в 2018 году. Правительство его преподносит, как способ увеличить поступления от нефтяных компаний. Вместе с тем налоговый маневр фактически убивает независимые нефтеперерабатывающие заводы. По прогнозам экспертов это приведет к снижению конкуренции на рынке производства бензина и как следствие к уже долгосрочному росту цен на ГСМ».

Повышение цен на топливо болезненно ударит по сельскому хозяйству, а следом – по гражданам РФ, не исключает депутат. Ведь в цену на товары заложена стоимость перевозки.