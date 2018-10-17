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15:52   17 Октября 2018
Россия

Дело о теракте в Керчи переквалифицировали по статье «Убийство двух и более лиц»

Дело о теракте в Керчи переквалифицировали по статье «Убийство двух и более лиц»

Уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ после взрыва в техникуме в Керчи по статье «Террористический акт», переквалифицировано на статью «Убийство двух и боле человек».

Об этом в среду днем сообщает Следственный комитет России.

Напомним: ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что, по уточненным данным, жертвам взрыва в Политехническом колледже Керчи стали 18 человек.

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в столовой на первом этаже керченского колледжа в среду в первой половине дня. Ранее сообщалось о десяти погибших и примерно о 50 пострадавших. Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил в связи с произошедшим трехдневный траур в регионе. Президент России Владимир Путин выразил родным погибших и пострадавшим глубокие соболезнования.

Также Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в причастности к преступлению обнаружен внутри здания мертвым. Им оказался учащийся данного учебного заведения.

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Автор: Александр Люблинский
#крым #взрыв #керчь #колледж #скрф

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