Дело о теракте в Керчи переквалифицировали по статье «Убийство двух и более лиц»

Уголовное дело, возбужденное Следственным комитетом РФ после взрыва в техникуме в Керчи по статье «Террористический акт», переквалифицировано на статью «Убийство двух и боле человек».

Об этом в среду днем сообщает Следственный комитет России.

Напомним: ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что, по уточненным данным, жертвам взрыва в Политехническом колледже Керчи стали 18 человек.

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в столовой на первом этаже керченского колледжа в среду в первой половине дня. Ранее сообщалось о десяти погибших и примерно о 50 пострадавших. Глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил в связи с произошедшим трехдневный траур в регионе. Президент России Владимир Путин выразил родным погибших и пострадавшим глубокие соболезнования.

Также Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в причастности к преступлению обнаружен внутри здания мертвым. Им оказался учащийся данного учебного заведения.