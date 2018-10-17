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15:48   17 Октября 2018
Россия

Путин объявил минуту молчания на пресс-конференции с главой Египта из-за взрыва в Керчи

Путин объявил минуту молчания на пресс-конференции с главой Египта из-за взрыва в Керчи

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с египетским коллегой Абдель Фаттаха ас-Сиси объявил минуту молчания. Также он выразил соболезнования родным и близким пострадавших от взрыва в политехническом колледже Керчи.

Ранее в керченском колледже прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 18 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадало 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но позже переквалифицировали на статью «Убийство двух и более человек». Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник, который устроил взрыв, покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа.

Президент Египта прилетел в Россию 15 октября с официальным визитом на три дня. Он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 16 октября в Москве. Ас-Сиси поблагодарил премьер-министра за гостеприимство, за теплый прием и за возможность встречи. Сегодня египетский лидер посетил Сочи, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

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Автор: Анна Манц
#путин #взрыв #керчь #колледж

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