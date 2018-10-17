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15:36   17 Октября 2018
Россия

Шойгу поручил выделить силы и средства для помощи пострадавшим при теракте в Керчи

Шойгу поручил выделить силы и средства для помощи пострадавшим при теракте в Керчи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить силы и средства для помощи пострадавшим во время атаки на колледж в Керчи. Об этом сообщили в ведомстве.

В сообщении МО говорится, что по поручению министра выделены силы и средства военного ведомства для помощи пострадавшим от взрыва в политехническом колледже в Керчи​​​. Также отмечается, что для оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на военных аэродромах ЮВО сосредоточены четыре самолета Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями.

В подведомственных МО сформированы и готовы к работе с пострадавшими 24 врачебно-сестринские бригады. В сообщении подчеркивается, что они укомплектованы лучшими специалистами, в том числе в центральных военных госпиталях имени Бурденко, Вишневского, Мандрыка. Для оперативного приема, размещения и оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим подготовлены места в госпиталях в Феодосии, Севастополе и Симферополе.

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Автор: Вячеслав Каширин
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