Шойгу поручил выделить силы и средства для помощи пострадавшим при теракте в Керчи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил выделить силы и средства для помощи пострадавшим во время атаки на колледж в Керчи. Об этом сообщили в ведомстве.

В сообщении МО говорится, что по поручению министра выделены силы и средства военного ведомства для помощи пострадавшим от взрыва в политехническом колледже в Керчи​​​. Также отмечается, что для оперативной эвакуации раненых и оказания высококвалифицированной врачебной помощи на военных аэродромах ЮВО сосредоточены четыре самолета Ил-76 ВКС России, оборудованные медицинскими модулями.

В подведомственных МО сформированы и готовы к работе с пострадавшими 24 врачебно-сестринские бригады. В сообщении подчеркивается, что они укомплектованы лучшими специалистами, в том числе в центральных военных госпиталях имени Бурденко, Вишневского, Мандрыка. Для оперативного приема, размещения и оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим подготовлены места в госпиталях в Феодосии, Севастополе и Симферополе.