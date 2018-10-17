Министр труда поручил оказать помощь родным погибших и пострадавшим от взрыва в Керчи

Глава министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России, Роструду и Фонду социального страхования предоставить помощь родным погибших, а также пострадавшим в результате взрыва в керченском колледже.

В сообщении пресс-службы ведомства указано, что будет обеспечена «всесторонняя социальная поддержка», в частности назначение пенсии по потере кормильца, страховые выплаты и прочее.

Ранее в политехническом колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 18 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадало 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил трехдневный траур в связи с трагедией. Также он сообщил, что преступник, который устроил взрыв, покончил с собой. Им оказался 18-летний Владислав Росляков, который был студентом четвертого курса колледжа.