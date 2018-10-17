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15:37   17 Октября 2018
Весь мир

Переговоры Дина Сюэсяна с руководителем АП РФ Антоном Вайно прошли в Пекине

Переговоры Дина Сюэсяна с руководителем АП РФ Антоном Вайно прошли в Пекине

Член Политбюро и секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая, глава Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян провел в Пекине переговоры с руководителем Администрации президента России Антоном Вайно.

Об этом в среду сообщают официальные китайские СМИ. В ходе переговоров Дин Сюэсян заявил, что отношения между нашими странами в сфере всеобъемлющего стратегического партнерства под руководством лидеров Китая и России – Си Цзиньпина и Владимира Путина становятся более крепкими и зрелыми.

Со своей стороны, Антон Вайно заявил по окончании переговоров с Дином Сюэсяном, что механизм, связывающий Администрацию президента России и Канцелярию Центрального комитета коммунистической партии Китая, является важной частью отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия между нашими странам.

«Сегодня мы тоже настроены на конструктивный, деловой разговор по всему спектру наших двусторонних отношений», - отметил Антон Вайно.

Также он рассказал, что визит в Пекин стал для него первым в качестве главы администрации президента России, и важно, что этот визит был нанесен в КНР.

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Автор: Александр Люблинский
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