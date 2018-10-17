Аксенов: Преступник, устроивший взрыв в керченском колледже, покончил с собой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что человек, который подорвал здание колледжа в Керчи, покончил с собой.

Ранее в колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 18 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадало 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Очевидцы сообщали, что видели как молодой человек бросил в окно первого этажа бутылку. В ней могло находится взрывоопасное вещество. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией.