Мы в соц.сетях:
Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией
Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией
Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
15:25   17 Октября 2018
Россия

Аксенов: Преступник, устроивший взрыв в керченском колледже, покончил с собой

Аксенов: Преступник, устроивший взрыв в керченском колледже, покончил с собой

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что человек, который подорвал здание колледжа в Керчи, покончил с собой.

Ранее в колледже Керчи прогремел взрыв. В результате инцидента погибло 18 человек, в частности заместитель директора учреждения и ее дочь, которая также рабола в техникуме. Пострадало 34 человека, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Очевидцы сообщали, что видели как молодой человек бросил в окно первого этажа бутылку. В ней могло находится взрывоопасное вещество. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Глава Крыма объявил трехдневный траур в связи с трагедией. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#взрыв #самоубийство #аксенов #керчь #колледж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...