Подозреваемого в совершении теракта в Керчи нашли мертвым

Тело подозреваемого в причастности ко взрыву в Политехническом колледже в Керчи обнаружено внутри здания.

Как сообщает Следственный комитет, это подросток 2000 года рождения – Владислав Р.

Особо подчеркивается, что причина смерти подозреваемого, по предварительной информации, огнестрельное ранение.

Ранее в среду в здании керченского Политехнического колледжа прогремел взрыв. Как установил Национальный антитеррористический комитет, в столовой колледжа на первом этаже сработало взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами. Взрывотехники ФСБ сообщают, что взрывное устройство в техникуме было не одно. По последним данным, в результате взрыва погибли как минимум 18 человек, а ранения получили порядка 50 подросток и преподавателей. Следственный комитет РФ возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по статье «Террористический акт». По информации следователей, подозреваемый в причастности к теракту подросток учился в Политехническом колледже в группе МЭПЗ-15 1 по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».