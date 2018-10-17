Мы в соц.сетях:
Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией
Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией
Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
15:00   17 Октября 2018
Весь мир

Представителя США в ООН освистали на совещании по «нарушению Кубой прав человека»

Представителя США в ООН освистали на совещании по «нарушению Кубой прав человека»

Дипломаты ряда стран подвергли обструкции представителя США на совещании ООН, посвященном «нарушению Кубой прав человека». Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Совещание было созвано по инициативе СШАв штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Представители Кубы, Боливии и Никарагуа выразили решительный протест. Во время выступления представителя США в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС) Келли Керри они скандировали «Кубе — да! Блокаде — нет!». В результате председатель совещания был вынужден объявить о его окончании.

После этого постоянные представители названных стран сделали заявления прессе. Кубинка Родригес Камехо сказала, что США не имеют права навязывать другим странам свои стандарты в области прав человека. Она обвинила Вашингтон в попытке подорвать конституционный порядок Острова свободы, установленный согласно закону. Также дипломат назвала действия США выпадом против суверенного государства и серьезным нарушением основ ООН и принципа мультилатерализма.

Постоянный представитель Боливии Сача Льоренти заявил приблизительно тоже самое, а также выразил надежду что ООН проведет специальное заседание на тему жестокого обращения американских военных с заключенными в тюрьме Гуантанамо. Никарагуанский дипломат также выразил солидарность с коллегами.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#сша #оон #политика #весь мир #куба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...