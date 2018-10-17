Представителя США в ООН освистали на совещании по «нарушению Кубой прав человека»

Дипломаты ряда стран подвергли обструкции представителя США на совещании ООН, посвященном «нарушению Кубой прав человека». Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Совещание было созвано по инициативе СШАв штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Представители Кубы, Боливии и Никарагуа выразили решительный протест. Во время выступления представителя США в Экономическом и социальном совете ООН (ЭКОСОС) Келли Керри они скандировали «Кубе — да! Блокаде — нет!». В результате председатель совещания был вынужден объявить о его окончании.

После этого постоянные представители названных стран сделали заявления прессе. Кубинка Родригес Камехо сказала, что США не имеют права навязывать другим странам свои стандарты в области прав человека. Она обвинила Вашингтон в попытке подорвать конституционный порядок Острова свободы, установленный согласно закону. Также дипломат назвала действия США выпадом против суверенного государства и серьезным нарушением основ ООН и принципа мультилатерализма.

Постоянный представитель Боливии Сача Льоренти заявил приблизительно тоже самое, а также выразил надежду что ООН проведет специальное заседание на тему жестокого обращения американских военных с заключенными в тюрьме Гуантанамо. Никарагуанский дипломат также выразил солидарность с коллегами.