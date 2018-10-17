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15:02   17 Октября 2018
Россия

Путин после теракта в Керчи сократил программу переговоров с президентом Египта

Путин после теракта в Керчи сократил программу переговоров с президентом Египта

Президент России Владимир Путин изменил программу переговоров с президентом Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, отменив переговоры в расширенном составе.

Такое решение, как сообщают журналисты кремлевского пула, глава государства принял в связи с террористическим актом в керченском Политехническом колледже.

Также сообщается, что в связи с произошедшим отменен запланированный концерт Кубанского хора.

Ранее сообщалось, что в Сочи начались переговоры президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель-Фаттаха Ас-Сиси. Сообщалось, что темой переговоров станут сельхозпоставки, строительство атомной электростанции и возобновление полномасштабного авиасообщения между нашими странами.

Путин после теракта в Керчи сократил программу переговоров с президентом Египта

Взрыв в столовой Политехнического колледжа в Керчи прогремел в первой половине дня в среду. По данным НАК, сработало взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами. ФСБ сообщает, что, возможно, в техникуме было не одно взрывное устройство.

По предварительным данным, жертвами теракта стали не мене 10 человек и около 50 человек получили ранения – все они учащиеся и преподаватели техникума. Президент РФ Владимир Путин выразил семьям жертв свои глубокие соболезнования.

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Автор: Александр Люблинский
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