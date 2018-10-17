Украинцы в соцсетях вбрасывают фейки о трагедии в Керчи

Трагедия в керченском колледже показалась украинским интернет-пользователям отличной возможностью разрушить и без того подорвавшееся спокойствие россиян: в сети массово появляются фейки об обстоятельствах взрыва.

В среду в Политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 18 человек. Еще около 50 — пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Определили также исполнителя нападения. Им оказался 22-летний молодой человек. Его нашли мертвым на втором этаже учебного заведение.

В то же время, как это происходило в марте после пожара в кемеровском ТЦ, в сети начала появляться совершенно другая информация. Пользователи, комментируя новости о произошедшем, рассказывают о другом. Один из них уверяет, что в колледже у него учился брат, и погибло там не менее 90 человек. Более того, оставшихся в живых взяли в заложники.

Администрация украинской группы «ВКонтакте» «БРУТАЛЬНА ВIЙНА» (запрещена в России) в свою очередь пишет, что на колледж напала группа преступников. Злоумышленники якобы ворвались в учебное заведение и начали всех убивать.

Фейки пытаются распространять и через Telegram. Руководство канала «СИЛОВИКИ» пожаловалось, что неизвестный пользователь, имя которого указано на украинском языке, предложил опубликовать информацию о нападении на керченский колледж террористов ИГ*.

* ИГ («Исламское Государство») — террористическая организация, запрещенная в РФ.