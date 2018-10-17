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15:14   17 Октября 2018
Россия

Почетный гражданин Волгограда предложил присвоить аэропорту имя Сталинграда

Почетный гражданин Волгограда предложил присвоить аэропорту имя Сталинграда

Член Совета ветеранов Волгоградской области, Почетный гражданин Волгограда Борис Усик заявил, что аэропорт «Гумрак» стоит переименовать в Сталинград, так как это «имя события планетарного масштаба».

Об этом сообщает «СоцИнформБюро». Почетный гражданин напомнил, что Совет Ветеранов Волгоградской области уже предлагал присвоить «Гумраку» именно это имя, потому что «никакие имена великих людей не смогут закрыть собой потери человеческих жизней». Он выразил мнение, что к голосованию за присвоение имени местному аэропорту должны быть допущены только волгоградцы.

Проект «Великие имена» направлен на выбор вторых имен для присвоения 45 крупнейшим аэропортам России. Он стартовал 11 октября. В программу входит четыре этапа: составление предложений регионов, формирование лонг-листов, формирование шот-листов и финальное голосование с определением победителей. Для предложения могут использоваться имена великих российских деятелей, однако нельзя предлагать имена политиков новейшей истории. Результаты голосования объявят 5 декабря.

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Автор: Анна Манц
#волгоград #аэропорт #сталинград #гумрак

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