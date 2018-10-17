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14:43   17 Октября 2018
Россия

Кадыров: Чечня готова оказать Крыму любую помощь и поддержку

Кадыров: Чечня готова оказать Крыму любую помощь и поддержку

Глава Республики Чечня Рамзан Кадыров заявил о готовности оказать любую помощь и поддержку Крыму, где ранее в среду в керченском Политехническом техникуме произошел теракт.

При этом лидер Чечни выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим при взрыве, заявив, что Чечня разделяет с Керчью эту скорбь.

«Зло в любом его проявлении должно быть наказано. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших», - написал Рамзан Кадыров в своем  Telegram-канале.

Ранее в колледже Керчи прогремел взрыв. Изначально сообщалось о взрыве газа, однако в скорее выяснилось, что здание колледжа не было газифицировано. 

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК) в здании сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Следственный комитет РФ уже признал произошедшее террористическим актом и возбудил уголовное дело по соответствующей статье. 

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Автор: Александр Люблинский
#крым #кадыров #взрыв #теракт #керчь

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