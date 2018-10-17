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19:50   17 Октября 2018
Россия

Дипломат, эрудит, полиглот. Пескову — 51

Дипломат, эрудит, полиглот. Пескову — 51

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 17 октября, празднует 51-летие. Сын Сергея Пескова — чрезвычайного и полномочного посла РФ в Омане, окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «историк-востоковед», «референт-переводчик» в 1989 году и устроился в министерство иностранных дел СССР.

Дмитрий Песков с 1990 по 1994 года работал на различных дипломатических должностях в Турции. Потомственный дипломат владеет несколькими иностранными языками — английским, арабским и турецким. 

Дипломат, эрудит, полиглот. Пескову — 51

Первый президент РФ Борис Ельцин посещал саммит ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года, где познакомился с Дмитрием Песковым в качестве переводчика с турецкого языка. Российский дипломат три дня появлялся вместе с Ельциным в телетрансляциях и в 2000 году, когда Владимира Путина назначили исполняющим обязанности президента, Песков занял пост главы отдела по связям со СМИ управления пресс-службы администрации главы страны. 

В 2008 году Путин ввел должность пресс-секретаря президента РФ и в апреле Песков занял новую должность. Спикер Кремля называл работу пресс-секретаря российского лидера сложной, но интересной. По словам Пескова, ключевой навык — умение ориентироваться в постоянно обновляющемся информационном потоке и аккумулировать получаемые данные при информировании президента.

Дипломат, эрудит, полиглот. Пескову — 51

«Во всем мире знают Дмитрия Сергеевича, как исключительно опытного дипломата, интеллигентного и высокообразованного человека», — такими словами Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения пресс-секретаря президента.

Глава Чечни отметил, что Песков не только находит баланс между необходимой жесткостью комментария по острым вопросам, но и соблюдает нормы этикета. По словам Кадырова, пресс-секретарь президента РФ отвечает конкретно и содержательно. К поздравлениям Рамзана Ахматовича присоединились другие российские политики, пожелавшие Пескову крепкого здоровья, успехов и семейного благополучия. 

 

Дмитрий Песков в 2010 году познакомился с двукратной чемпионкой мира по фигурному катанию Татьяной Навкой и через пять лет женился на российской фигуристке. Супруга трогательно поздравила мужа с 51-летием и отметила, «если глаза счастливы, то на любовь гадать не нужно». Татьяна Навка поблагодарила супруга за дочь. Надежда родилась в августе 2014 года.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
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