Глава Крыма объявил трехдневный траур на полуострове

Трехдневный траур объявлен в Крыму в связи с трагедией в керченском колледже, заявил в среду глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее 17 октября в колледже в Керчи прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 15 человек, в том числе замдиректора и ее дочь — сотрудница учебного заведения. Кроме того, 34 человека пострадали. В настоящее время все они находятся в больницах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Определен главный подозреваемый: молодой человек от 20 до 25 лет со светлыми волосами средней длины. Одет он был в джинсовый пиджак, зеленую футболку и светлые штаны.