Мы в соц.сетях:
Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией
Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Рогозин посетил РКЦ «Прогресс» и цех испытаний ракет-носителей

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря

Алиханов вынесет на инвестсовет проект IT-деревни на берегу Балтийского моря
Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией
Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

Алиханов рассказал, как Калининград поддерживает связи с Европой в условиях санкций

 Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии

Турецкая полиция проводит обыск в резиденции консула Саудовской Аравии
14:41   17 Октября 2018
Россия

Глава Крыма объявил трехдневный траур на полуострове

Глава Крыма объявил трехдневный траур на полуострове

Трехдневный траур объявлен в Крыму в связи с трагедией в керченском колледже, заявил в среду глава полуострова Сергей Аксенов.

Ранее 17 октября в колледже в Керчи прогремел взрыв. В результате происшествия погибли 15 человек, в том числе замдиректора и ее дочь — сотрудница учебного заведения. Кроме того, 34 человека пострадали. В настоящее время все они находятся в больницах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Определен главный подозреваемый: молодой человек от 20 до 25 лет со светлыми волосами средней длины. Одет он был в джинсовый пиджак, зеленую футболку и светлые штаны.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #крым #происшествия #чп #аксенов #керчь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...