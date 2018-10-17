Как ВВС США осваивают «Сухого»

Американский пилот, погибший на учениях «Чистое небо», находился в кабине Су-27 не случайно.

К такому мнению пришли опрошенные «Политикой Сегодня» эксперты.

«Это были совместные учения, поэтому не исключено, что в программе были совместные полеты на Су-27, как на самолетах F-15 и F-16, которые прибыли на Украину. – сказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. - Ознакомительные полеты принято делать, когда проходят совместные мероприятия. Дело не в том, что Су-27 хорошо изученный американцами самолет. Просто интересен принцип выполнения пилотажных фигур. Американский пилот может посмотреть район полетов, на что способна машина, сам летчик. Такая практика взаимно обогащает людей».

Практика совместного полета стоила жизни обоим. Самолет разбился в Винницкой области возле поселка Уланов. Со стороны ВВС Украины погиб полковник Иван Петренко. Он был начальником авиации воздушного командования «Восток». Имя американца неизвестно. Уточняется, что он служил в Нацгвардии ВС США.

Независимый аналитик Александр Асафов в разговоре с «Политикой Сегодня» обратил внимание на попытки Украины утаить данные о гибели офицера ВВС США.

«Парадоксально то, что они пытаются задним числом скрыть информацию о гибели американца. Это прослеживалось вчера по повестке, когда удаляли тексты новостей. С военной точки зрения ничего странного нет. Есть самолет предполагаемого противника и тактические боевые комбинации, которые требуется отрабатывать в условиях, приближенных к боевым. Но, видимо, квалификация по техническому сопровождению недостаточна и приводит к таким трагическим последствиям», - сказал Асафов.

На проблемы с техническим сопровождением косвенно указывают комментарии очевидцев.

«Самолет крутился, когда падал», – рассказали украинским СМИ люди, которые видели падения истребителя.

Впрочем, техники, готовившие самолет, в таком случае должны были ошибиться дважды. Второй раз с системой катапультирования, которой не воспользовались, либо не смогли воспользоваться пилоты.

Кроме технической части традиционно рассматриваются и ошибки пилота, либо пилотов, если погибший офицер ВВС США ранее летал на Су-27. Такой опыт у него вполне мог быть.

В Штатах существуют эскадрильи «Агрессор». Это специальные подразделения, укомплектованные иностранной техникой для отработки тактических действий. Так в январе 2017 года в небе над «Зоной 51» в штате Невада был замечен одноместный истребитель СУ-27П, который состоит на вооружении России и Китая. Изобретению советских конструкторов досталась роль вражеской боевой единицы. Перехватчиком в имитационном бою выступал основной истребитель НАТО F-16, который поднялся с авиабазы «Неллис».

СУ-27 используются и для операций под ложным флагом (false flag), пока только в виртуальном мире. Так в январе 2015 года широко обсуждался в сети инциндент, когда в небе над Балтикой российская машина «перехватила» португальский береговой патрульный самолет Orion. Как позже выяснили аналитики Warleaks, гулявшее по интернету видео, на котором детище Сухого агрессивно теснит моторный самолет НАТО, оказалось фейком, слепленным из компьютерных игр.