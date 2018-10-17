Катастрофа Су-27. На чем нельзя экономить

Учения «Чистое небо-2018» задумывались как репетиция противоборства русской и американской авиации. А закончилось все американо-украинской трагедией.

Учебная война в небе Украины

Американская задумка в целом выглядела неплохо. Авиаэскадрилья Национальной гвардии ВВС США, укомплектованная одним из лучших американских массовых истребителей F-15С/D «Игл», кроме всего прочего должна была в небе Украины сразиться с условными «русскими», которых играли в данном случае пилоты украинских ВВС (на истребителях Су-27 и МиГ-29).

Учебные бои должны были выявить слабые и сильные стороны условного противника и проверить готовность американских ВВС к противостоянию с российской авиацией (и кстати китайской тоже).

Да, все это несколько натянуто, украинские Су-27 никак не могут сравнится с российскими Су-35, но на безрыбье как говорится и рак рыба. Американцы очень любят подобные учения и проводят их при первой возможности (достаточно вспомнить их совместные учения с Индией, где условными «русскими» были пилоты Су-30).

Одновременно с этим в рамках учений отрабатывалось взаимодействие пилотов американских ВВС с украинскими системами ПВО (мало ли что, а вдруг пригодиться), а также методы противодействия современным системам ПВО России (а это точно пригодится израильским партнерам в Сирии), которые также изображали украинцы.

Первые неприятности

Для американцев все не заладилось с самого начала. 12 октября во время одного из полетов спарки F-15D случилась неприятность. Некоторые бортовые системы самолета отказали, и он был вынужден совершить аварийную посадку, причем ловили «американца» на взлетке при помощи наземных тормозных установок.

U.S. Air Force F-15D Eagle make emergency landing during exercise in Ukrainehttps://t.co/lhJbvZdy2f pic.twitter.com/PlPAAyeAMw — Defence blog (@Defence_blog) October 15, 2018

Американский фотокорреспондент Фрэнк Кребас так описывал произошедшее:

«Я находился на заднем сиденье этого F-15D и могу подтвердить, что это действительно была чрезвычайная ситуация».

Затем произошло ожидаемое, но не менее неприятное для американцев событие. В главной воздушной групповой схватке на короткой дистанции украинские пилоты на Су-27 порвали американских асов на F-15, как «тузик тряпку». Это в очередной раз показало американцам, что если им не удается подкрасться к «Сушкам» незаметно и сбить, шансов у них в воздушном бою просто нет.

И это не вопрос голой теории. Переход из средней дистанции (30-50 км) в ближнюю даже на дозвуковой скорости занимает всего один удачный «противоракетный маневр» противника (что для всего семейства Су не проблема) и менее 1 минуты реального времени.

В случае полета самолетов на форсаже, все резко ускоряется.

Да и дальняя дистанция не может быть для американцев гарантировано спасительной. Самая дальняя их ракета класса «воздух-воздух» AIM-120D имеет дальность «всего» 180 километров. При этом, надо еще суметь засечь вражеский самолет, произвести его «захват» системами прицеливания и произвести пуск. Это все те самые десятки секунд, когда самолеты противника неумолимо сближаются. К тому же не стоит забывать, что американские РЛС AN/APG-63, стоящие на вооружении F-15 C/D, работают только в передней полусфере с широтой захвата конуса 60 градусов. Как только РЛС истребителя будет включена, самолет станет заметен для противника и утратит свое главное преимущество, внезапность.

Именно поэтому сегодня истребители ВВС США преимущественно работают по внешним данным о цели. Но это не всегда работает против технически подкованного противника, каковыми являются ВКС России и ВВС Китая. В общем, проблем с дальними авиационными сражениями масса.

Кстати, во время войны в Югославии, несмотря на тотальное господство авиации НАТО в воздухе, сербским асам благодаря отличным характеристикам советских самолетов удавалось размениваться со своим противником. Полагаться на внешнее целеуказание они не могли, но штатные РЛС на МиГ-29 успевали засечь цель, что стало роковым для некоторых НАТОвских «миротворцев». Правда, затем такого смельчака буквально разрывали НАТОвские истребители прикрытия.

Именно поэтому, несмотря на идеологию «первым обнаружил-первым сбил», в США понимают, что работает она хорошо против технически-отсталого противника, а в случае равной борьбы все скорее всего сведется к боям на средних и малых дистанциях. А потому американские асы постоянно отрабатывают навыки ближнего боя, и постоянно убеждаются, что им ничего не светит в боях против советских/российских самолетов 4-го поколения. А тем более 4+.

Катастрофа

Но все эти неприятности затмила вчера катастрофа одной из украинских «спарок» Су-27УБ, во время которой погиб заместитель начальника авиации воздушного командования «Восток» ВВС Украины полковник Иван Петренко и пока неизвестный офицер Национальной гвардии ВВС США.

Кроме самого факта трагедии примечательно здесь вот что. Су-27 УБ с бортовым номером «70» буквально недавно был капитально отремонтирован и модернизирован (еще в 2015 году он числился в резерве, то есть стоял в отстое). Квалификация пилота не вызывает вопросов, а потому очень похоже, что была техническая поломка.

Местные жители сообщают, что перед падением самолет «крутился».

Судить по одному случаю конечно нельзя, но катастрофа заставляет задуматься, а так ли качественно украинские предприятия проводят ремонт техники, и надлежащим ли образом технический персонал ВВС Украины готовит свои самолеты к вылетам. Ведь на такие учения посылают только лучших, да и самолеты к ним обычно готовят тщательно (тем более для таких персон).

Да, я понимаю, что во время подобных учений износ систем и узлов самолетов (и в первую очередь двигателей) приличный (в ВВС США, например, после нескольких недель подобных режимов полетов бывало и движки на «капиталку» ставили), но это все должно учитываться и в случае возникновения подозрений самолеты не должны подниматься в воздух. Тем не менее, как показали два происшествия на учениях «Чистое небо – 2018», проблема с этим существует как у Киева, так и у Вашингтона. Военные США и Украины явно экономят на обслуживании своих самолетов, что и приводит к подобным трагедиям, а еще это резко ослабляет боеготовность их ВВС. А отсюда у меня вопрос, правильные ли выводы сделают из учений в Киеве и Вашингтоне? Поглядим. Думаю, что нет.

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