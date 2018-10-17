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14:30   17 Октября 2018
Россия

СК официально назвал взрыв в Керчи терактом

СК официально назвал взрыв в Керчи терактом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва в керченском колледже по статье «Террористический акт».

Об этом сообщает официальный представитель Следкома Светлана Петренко.

По предварительной информации СК РФ, в среду днем в столовой Политехнического колледжа в Керчи сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами.

Точное число жертв взрыва и пострадавших в настоящее время устанавливается. Отмечается, что большая часть погибших и пострадавших при взрыве подростки.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в керченском техникуме погибли 15 человек и 34 пострадали. Пресс-служба компании «Крымгазсети» сообщила, что здание техникума не было подключено к единой газовой сети, при этом очевидцы рассказали, что взрыв прогремел после того, как кто-то закинул бутылку в окно первого этажа.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что в здании техникума сработало неустановленное взрывное устройство, при этом сотрудники ФСБ допустили, что оно было не единственным. В настоящее время взрывотехники никого не пускают на место происшествия, проводя осмотр здания.

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Автор: Александр Люблинский
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