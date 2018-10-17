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14:22   17 Октября 2018
Россия

Свидетель взрыва в Керчи: Человек открывал двери в кабинеты и стрелял

Свидетель взрыва в Керчи: Человек открывал двери в кабинеты и стрелял

Выжившая в колледже в Керчи вахтерша рассказала, что в техникуме сначала произошел взрыв, а потом неизвестный расстреливал учащихся и сотрудников. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник также рассказал, что по предварительной информации погибли первый замдиректора колледжа и начальник общего отдела — они мать и дочь.

Ранее сообщалось, что в среду в керченском учебном заведении произошел взрыв. По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, около 50 пострадали.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #теракт #чп #колледж #керч

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