Свидетель взрыва в Керчи: Человек открывал двери в кабинеты и стрелял

Выжившая в колледже в Керчи вахтерша рассказала, что в техникуме сначала произошел взрыв, а потом неизвестный расстреливал учащихся и сотрудников. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Источник также рассказал, что по предварительной информации погибли первый замдиректора колледжа и начальник общего отдела — они мать и дочь.

Ранее сообщалось, что в среду в керченском учебном заведении произошел взрыв. По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, около 50 пострадали.