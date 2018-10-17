Всего при взрыве в колледже в Керчи пострадали 49 человек: 15 — погибли, 34 — получили ранения, сообщил в среду источник в экстренных службах.

Ранее 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Жертвами происшествия стали 15 человек, в том числе замдиректора и ее дочь — сотрудница учебного заведения. Еще 34 человека пострадали, из них 10 госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу, а остальные 24 — в городскую больницу №1.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Рассматривается версия теракта.