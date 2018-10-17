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14:23   17 Октября 2018
Россия

Количество погибших при взрыве в керченском колледже выросло до 15 человек

Количество погибших при взрыве в керченском колледже выросло до 15 человек

Всего при взрыве в колледже в Керчи пострадали 49 человек: 15 — погибли, 34 — получили ранения, сообщил в среду источник в экстренных службах.

Ранее 17 октября в керченском колледже прогремел взрыв. Жертвами происшествия стали 15 человек, в том числе замдиректора и ее дочь — сотрудница учебного заведения. Еще 34 человека пострадали, из них 10 госпитализированы в Ленинскую центральную районную больницу, а остальные 24 — в городскую больницу №1.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Рассматривается версия теракта.

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Автор: Юлия Халус
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