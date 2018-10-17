Памфилова: Выборы в Приморье могут пройти 30 декабря

Голосование за губернатора Приморья могут назначить на 30 декабря при определенных обстоятельствах, предупредила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она объяснила, что определенными обстоятельствами в данном случае является назначение повторного голосования.

Ранее в Приморье результаты губернаторских выборов признали недействительными. Кандидаты на пост главы — бывший врио губернатора Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко — обвинили друг друга в махинациях. ЦИК проверил обе жалобы и нашел нарушения у обеих сторон, после чего посоветовал региональной комиссии отменить результаты выборов.

Новое голосование состоится 16 декабря.