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14:49   17 Октября 2018
Россия

Памфилова: Выборы в Приморье могут пройти 30 декабря

Памфилова: Выборы в Приморье могут пройти 30 декабря

Голосование за губернатора Приморья могут назначить на 30 декабря при определенных обстоятельствах, предупредила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Она объяснила, что определенными обстоятельствами в данном случае является назначение повторного голосования.

Ранее в Приморье результаты губернаторских выборов признали недействительными. Кандидаты на пост главы — бывший врио губернатора Андрей Тарасенко и член КПРФ Андрей Ищенко — обвинили друг друга в махинациях. ЦИК проверил обе жалобы и нашел нарушения у обеих сторон, после чего посоветовал региональной комиссии отменить результаты выборов.

Новое голосование состоится 16 декабря. 

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Автор: Юлия Халус
#россия #выборы #приморье #политика #памфилова

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