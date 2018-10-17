ФСБ допускает наличие еще одного взрывного устройства в колледже Керчи

Сотрудники Федеральной службы Безопасности в нестоящее время ищут в здании колледжа в Керчи взрывное устройство. Они допускают возможность того, что сработавшее взрывное устройство могло быть не одно.

Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Также сообщается, что число погибших в результате взрыва в техникуме может возрасти. Изначально МЧС сообщало, что жертвами взрыва в керченском техникуме стали не менее десяти человек и порядка 50 получили ранения различной степени тяжести.

По данным источника, в настоящее время сотрудники ФСБ никого не пускают на место происшествия. Десять погибших – это те жертвы взрыва, чьи тела видны визуально, при этом на данный момент неизвестно, сколько тел находится внутри техникума.