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14:13   17 Октября 2018
Россия

Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

Закрытый брифинг по возможностям ВПК России проведут для главы Египта —  Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил СМИ, что для главы Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси российские специалисты проведут закрытый брифинг по возможностям военно-промышленного комплекса РФ.

Президент Египта прилетел в Россию 15 октября с официальным визитом на три дня. Он встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым 16 октября в Москве. Ас-Сиси поблагодарил премьер-министра за гостеприимство, за теплый прием и за возможность встречи. Сегодня египетский лидер посетил Сочи, где встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Они прогулялись по набережной и пообщались с россиянами, после чего пошли в ресторан.

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Автор: Анна Манц
#песков #египет #брифинг #впк #ас-сиси

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