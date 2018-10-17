Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Президент России Владимир Путин дал указания в случае необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие медучреждения, в том числе и в Москву.

Об этом в среду журналистам рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что президенту РФ доложили о взрыве в колледже Керчи, жертвам которого, по сообщению МЧС, стали как минимум 10 человек и порядка 50 человек получили ранения и ожоги. Песков уточнил, что президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также поручил ФСБ и Следственному комитету незамедлительно выяснить причины взрыва.