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 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
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14:03   17 Октября 2018
Россия

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Президент России Владимир Путин дал указания в случае необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в керченском колледже в ведущие медучреждения, в том числе и в Москву.

Об этом в среду  журналистам рассказал официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

Ранее он заявил, что президенту РФ доложили о взрыве в колледже Керчи, жертвам которого, по сообщению МЧС, стали как минимум 10 человек и порядка 50 человек получили ранения и ожоги. Песков уточнил, что президент выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавшим, а также поручил ФСБ и Следственному комитету незамедлительно выяснить причины взрыва.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #крым #взрыв #пострадавшие #керчь

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