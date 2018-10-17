Песков: Путин поручил ФСБ и СК срочно выяснить причины взрыва в колледже Керчи

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности и следственным органам незамедлительно установить причины взрыва в керченском техникуме.

Также Песков заявил, что главе государства уже доложили о том, что в Керчи в техникуме произошел взрыв, в результате которого, по данным МЧС, погибли десять человек и не менее 50 человек пострадали. По словам Пескова, президент глубоко соболезнует в связи с произошедшим.

Напомним: ранее сообщалось, что на месте взрыва в техникуме работают взрывотехники и сотрудники ФСБ. Первоначальная версия взрыва газа в колледже Керчи не подтвердилась, так как компания «Крымгазсети» заявила, что здание не было газифицировано. При этом очевидцы рассказали, что взрыв произошел сразу после того, как неизвестный кинул бутылку в окно первого этажа.