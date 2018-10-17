Министр здравоохранения вылетела в Керчь из-за взрыва

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова отправилась в Керчь из-за взрыва в колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В сообщении указано, что министр вылетела в Крым.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве колледжа в Керчи. По сообщениям МЧС погибло не менее 10 человек, пострадало около 50. Взрыв прогремел после того, как кто-то кинул бутылку в окно здания, сообщают очевидцы.