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Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
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13:56   17 Октября 2018
Россия

Министр здравоохранения вылетела в Керчь из-за взрыва

Министр здравоохранения вылетела в Керчь из-за взрыва

Глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова отправилась в Керчь из-за взрыва в колледже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. В сообщении указано, что министр вылетела в Крым.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил о подрыве колледжа в Керчи. По сообщениям МЧС погибло не менее 10 человек, пострадало около 50. Взрыв прогремел после того, как кто-то кинул бутылку в окно здания, сообщают очевидцы.

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Автор: Анна Манц
#взрыв #минздрав #керчь #колледж #скворцова

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