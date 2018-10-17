Песков: Не исключена версия теракта в керченском колледже

Одной из рассматриваемых причин взрыва в керченском колледже является теракт, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президенту России Владимиру Путину уже доложили о произошедшем в Керчи. Лидер глубоко соболезнует тем, кто потерял при взрыве родных и близких. Он также поручил правоохранителям принять меры по установлению причины трагедии.

Взрыв прогремел в керченском колледже ранее в среду, 17 октября. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 10 человек. Еще 18 человек пострадали, их оперативно госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.