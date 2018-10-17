Мы в соц.сетях:
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
13:55   17 Октября 2018
Россия

Песков: Не исключена версия теракта в керченском колледже

Песков: Не исключена версия теракта в керченском колледже

Одной из рассматриваемых причин взрыва в керченском колледже является теракт, заявил в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что президенту России Владимиру Путину уже доложили о произошедшем в Керчи. Лидер глубоко соболезнует тем, кто потерял при взрыве родных и близких. Он также поручил правоохранителям принять меры по установлению причины трагедии.

Взрыв прогремел в керченском колледже ранее в среду, 17 октября. По предварительным данным, в результате происшествия погибли 10 человек. Еще 18 человек пострадали, их оперативно госпитализировали. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #происшествия #чп #керч

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...