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13:37   17 Октября 2018
Россия

НАК: В керченском колледже подорвали взрывное устройство

НАК: В керченском колледже подорвали взрывное устройство

Национальный террористический комитет сообщил, что в керченском колледже было подорвано неустановленное взрывное устройство.

Об этом сообщает RT.

Сначала рассматривалась версия взрыва бытового газа. Позднее городская газовая служба полностью исключила такую возможность. Здание колледжа газифицировано не было.

На данный момент известно о 10 погибших и около 50 пострадавших. Предварительно все несовершеннолетние. ФСБ отрабатывает версию террористического акта.

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Автор: Олег Королев
#взрыв #нак #керчь

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