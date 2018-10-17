Чтобы комар носа не подточил. Памфилова напутствовала избирком Хакасии

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Хакасии максимально качественно подготовиться к новым выборам главы региона, чтобы «хоть как-то частично реабилитироваться в ситуации, которая сложилась». Об этом сообщает ТАСС.

На заседании ЦИК Памфилова отметила, что второй тур — свидетельство того, что выборы в республике проходили прозрачно. Однако она указала на то, что во время проведения второго тура республиканскому избиркому нужно работать с утроенной энергией, чтобы реабилитироваться после ситуации с иском о снятии с выборов кандидата КПРФ Валентина Коновалова.

Памфилова подчеркнула, что «недопустимы эти все метания» с иском, который сначала был подан, а потом отозван. Она выразила сожаление, что произошла «такая некрасивая, неприглядная ситуация, поскольку до этого у ЦИК к Хакасии не было никаких поводов для претензий».

Второй тур выборов в Хакасии был объявлен в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Конкурентами во втором туре должны были стать экс-глава региона Виктор Зимин («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Однако Зимин снял свою кандидатуру и ушел в отставку. По этой причине в выборах должен был принять участие кандидат с третьего места — предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Филягин сначала согласился продолжить борьбу, но потом снял свою кандидатуру. Тогда его место занял кандидат с последнего места Александр Мяхар (Партия Роста), но и он впоследствии отказался от участия.

В итоге во втором туре голосования 11 ноября в бюллетенях будет лишь один кандидат — депутат Совета депутатов Абакана Валентин Коновалов (КПРФ). Ему необходимо набрать 50% плюс один голос. При этом явка избирателей для его победы может быть любой.