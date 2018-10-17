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13:32   17 Октября 2018
Россия

Чтобы комар носа не подточил. Памфилова напутствовала избирком Хакасии

Чтобы комар носа не подточил. Памфилова напутствовала избирком Хакасии

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала избирательную комиссию Хакасии максимально качественно подготовиться к новым выборам главы региона, чтобы «хоть как-то частично реабилитироваться в ситуации, которая сложилась». Об этом сообщает ТАСС.

На заседании ЦИК Памфилова отметила, что второй тур — свидетельство того, что выборы в республике проходили прозрачно. Однако она указала на то, что во время проведения второго тура республиканскому избиркому нужно работать с утроенной энергией, чтобы реабилитироваться после ситуации с иском о снятии с выборов кандидата КПРФ Валентина Коновалова.

Памфилова подчеркнула, что «недопустимы эти все метания» с иском, который сначала был подан, а потом отозван. Она выразила сожаление, что произошла «такая некрасивая, неприглядная ситуация, поскольку до этого у ЦИК к Хакасии не было никаких поводов для претензий».

Чтобы комар носа не подточил. Памфилова напутствовала избирком Хакасии

Второй тур выборов в Хакасии был объявлен в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Конкурентами во втором туре должны были стать экс-глава региона Виктор Зимин («Единая Россия») и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. Однако Зимин снял свою кандидатуру и ушел в отставку. По этой причине в выборах должен был принять участие кандидат с третьего места — предприниматель Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Филягин сначала согласился продолжить борьбу, но потом снял свою кандидатуру. Тогда его место занял кандидат с последнего места Александр Мяхар (Партия Роста), но и он впоследствии отказался от участия.

В итоге во втором туре голосования 11 ноября в бюллетенях будет лишь один кандидат — депутат Совета депутатов Абакана Валентин Коновалов (КПРФ). Ему необходимо набрать 50% плюс один голос. При этом явка избирателей для его победы может быть любой.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #цик #памфилова #хакасия

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