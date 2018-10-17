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Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
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13:35   17 Октября 2018
Россия

Аксенов выехал на место взрыва в Керчи

Аксенов выехал на место взрыва в Керчи

Глава республики Крым Сергей Аксенов направляется к техникуму в Керчи, где ранее прогремел взрыв.

Ранее сообщалось о взрыве в керченском техникуме, в результате которого погибли, по предварительным данным МЧС, не менее десяти человек, а также порядка 50 пострадали.

К настоящему моменту с места происшествия в Керченскую горбольницу №1 доставлены 25 пострадавших при взрыве в колледже.

Ранее местная газовая компания «Крымгазсети» опровергла сообщения о взрыве газа в колледже, заявив,  что данное здание не было подключено к центральной газовой сети. При этом очевидцы заявили, что взрыв в техникуме прогремел после того, как неизвестный бросил бутылку в одно из окон на первом этаже.

В то же время источник «ИА «Политика Сегодня» сообщил, что на месте взрыва в техникуме работают сотрудники ФСБ и взрывотехники, которые проверяют, были ли причины взрыва бытовыми, или имел место террористический акт.

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Автор: Александр Люблинский
#крым #взрыв #аксенов #керчь #колледж

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