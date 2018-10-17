Титов не видит высокого роста экономики РФ

Кабмин осторожно исповедует тактику малых шагов: высокого роста экономики нет, но зато есть стабильное состояние. Однако бизнес не может развиваться в этой обстановке, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Его слова с заседания клуба «Валдай» передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Бизнес выступает за активный рост. Необходимо, чтобы существовала экономическая среда, чтобы было выгодно инвестировать. От малого, но стабильного роста экономики следует перейти к выгодному быстрому росту с сохранением стабильности макроэкономических показателей.

Этого можно достичь, позаботившись о трех пунктах: доступности кредитов, сохранении уровня налогов и порядке в тарифах, подчеркнул омбудсмен.

«Ключевая ставка ЦБ должна соответствовать уровню развития экономики. У нас инфляция была ниже двух процентов, а ставка по прежнему выше семи. Мы не конкурентоспособные по стоимости кредитов. Без этого экономика расти не может», — объяснил Титов первый пункт.

Кроме того, нельзя повышать налоги. Те, кто вкладываются, должны платить меньше налогов, указал омбудсмен. Также нужна новая реформа тарифов на основные продукты. Их нужно привести в порядок, которого в настоящий момент нет: в этой области государственного урегулирования недостаточно.