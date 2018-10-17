Глава Магаданской области стал наставником участников конкурса «Лидеры России»

Губернатора Магаданской области Сергея Носова пригласили в качестве наставника участников в конкурсе «Лидеры России», итоги которого подведут марте 2019 года.

Глава указал, что он «с интересом наблюдал за проектом». Предложение стать наставником он расценил как оценку профессионального и личного опыта. Носов отметил, что «нужно вовлекать активную молодёжь, заинтересованную в решение насущных проблем и обеспечивать ей приобретение жизненного и управленческого опыта».

Среди наставников также представлены главы Самарской, Калининградской, Московской, Омской, Орловской, Нижегородской и Новгородской областей, а также министры, мэры и другие политические деятели. Общее количество наставников — 91 человек.

Открытый конкурс «Лидеры России» проводится администрацией президента РФ и Высшей школой государственного управления РАНХиГС. Участие могут принять управленцы до 35 лет, с опытом работы на руководящих должностях не менее двух лет, а также управленцы в возрасте до 55 лет, с опытом работы — от пяти лет.