Мы в соц.сетях:
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
13:27   17 Октября 2018
Россия

Источник: ФСБ проверяет версию теракта на месте взрыва в Керчи

Источник: ФСБ проверяет версию теракта на месте взрыва в Керчи

В здании техникуме в Керчи, где ранее прогремел взрыв, работают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщает источник ИА «Политика сегодня», ФСБ не исключает, что взрыв в керченском колледже является террористическим актом. В настоящее время, работающие на месте происшествия взрывотехники, проверяют, были ли причины взрыва бытовыми или нет.

Ранее в среду СМИ сообщили о взрыве газа в колледже в Керчи, жертвами которого, по предварительным данным, стали десять человек и 50 человек пострадали.

Позже компания «Крымгазсети» сообщила, что здание техникума не было газифицировано, в связи с чем нельзя говорить о взрыве газа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#фсб #взрыв #керчь #техникум

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...