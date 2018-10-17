Источник: ФСБ проверяет версию теракта на месте взрыва в Керчи

В здании техникуме в Керчи, где ранее прогремел взрыв, работают сотрудники Федеральной службы безопасности.

Как сообщает источник ИА «Политика сегодня», ФСБ не исключает, что взрыв в керченском колледже является террористическим актом. В настоящее время, работающие на месте происшествия взрывотехники, проверяют, были ли причины взрыва бытовыми или нет.

Ранее в среду СМИ сообщили о взрыве газа в колледже в Керчи, жертвами которого, по предварительным данным, стали десять человек и 50 человек пострадали.

Позже компания «Крымгазсети» сообщила, что здание техникума не было газифицировано, в связи с чем нельзя говорить о взрыве газа.