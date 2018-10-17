Колледж в Керчи не был газифицирован

Здание техникума в Керчи, где ранее в среду прогремел взрыв, не было подключено к центральной сети газоснабжения.

Об этом сообщает пресс-служба местной компании «Крымгазсети».

«Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», - говорится в сообщении.

Ранее в среду в одном из колледжей Керчи прогремел взрыв, в результате которого, как сообщает МЧС, погибли не менее 10 человек и около 50 пострадали. Очевидцы также сообщают о большом количестве пострадавших, которых в настоящее время из здания забирают кареты скорой помощи.

Также источник сообщает, что, по свидетельству очевидцев, взрыв в техникуме прогремел после того, как кто-то кинул бутылку в окно первого этажа здания.