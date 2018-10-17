Минфин не прогнозирует дальнейшее снижение числа валютных вкладов

Заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев заявил СМИ, что ведомство ожидает прекращение снижения количества валютных вкладов.

Согласно данным Банка России в период с января по сентябрь объем вкладов в иностранной валюте упал на 6,1 процентов. Заместитель председателя Центрального Банка Василий Поздышев в начале октября сообщал, что сокращение вкладов в августе и сентябре стало причиной политики банков по тарифам и прогнозов на курс валют. Также он указал, что снижение объемов было краткосрочным. Регулятор прогнозирует увеличение в ближайший квартал.