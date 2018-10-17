Мы в соц.сетях:
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
13:15   17 Октября 2018
Россия

Минфин не прогнозирует дальнейшее снижение числа валютных вкладов

Минфин не прогнозирует дальнейшее снижение числа валютных вкладов

Заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев заявил СМИ, что ведомство ожидает прекращение снижения количества валютных вкладов.

Согласно данным Банка России в период с января по сентябрь объем вкладов в иностранной валюте упал на 6,1 процентов. Заместитель председателя Центрального Банка Василий Поздышев в начале октября сообщал, что сокращение вкладов в августе и сентябре стало причиной политики банков по тарифам и прогнозов на курс валют. Также он указал, что снижение объемов было краткосрочным. Регулятор прогнозирует увеличение в ближайший квартал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#валюта #минфин #вклад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...