Медики в Керчи ожидают поступления в больницу около пятидесяти пострадавших после взрыва в местном техникуме, 18 человек уже госпитализированы.

Об этом говорится в сообщениях медиков. При этом очевидцы ЧП рассказывают в социальных сетях о большом количестве пострадавших в результате взрыва.

«Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол», - делятся местные жители на своих страницах.

Ранее в среду МЧС сообщило о взрыве газа в техникуме в Керчи. Также сообщалось, что, по предварительным данным, при взрыве погибли не менее десяти человек.