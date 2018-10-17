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13:05   17 Октября 2018
Россия

После взрыва в техникуме Керчи госпитализированы 18 человек

После взрыва в техникуме Керчи госпитализированы 18 человек

Медики в Керчи ожидают поступления в больницу около пятидесяти пострадавших после взрыва в местном техникуме, 18 человек уже госпитализированы.

Об этом говорится в сообщениях медиков. При этом очевидцы ЧП рассказывают в социальных сетях о большом количестве пострадавших в результате взрыва.

«Очень много пострадавших, их грузят в скорые машины, 4-5 машин уже отъехали, едет машина за машиной, очень много разбитых стекол», - делятся местные жители на своих страницах.

Ранее в среду МЧС сообщило о взрыве газа в техникуме в Керчи. Также сообщалось, что, по предварительным данным, при взрыве погибли не менее десяти человек.

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Автор: Александр Люблинский
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