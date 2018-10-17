Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

СПГ сначала нужно сжижить, затем привезти в Польшу в специальных танкерах при температуре минус 10 градусов и разжижить: конечно, это дороже, объяснил российский бизнес-омбудсмен Борис Титов корреспонденту ИА «Политика Сегодня».

Он подчеркнул, что у России есть альтернатива американскому сжиженному газу — строящийся Ямал СПГ. Там самый дешевый газ. Кроме того, он намного ближе к польскому рынку, чем американский СПГ.

«Но это сжиженный газ. С природным ему все равно не справиться», — обратил внимание Титов.

Омбудсмен уверен, закупка Польшей американского СПГ — вопрос политической, а не экономической войны.

Ранее в среду польская энергетическая компания Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) объявила о подписании с американской компанией Venture Global LNG долгосрочного контракта на поставку двух миллионов тонн СПГ в год. Поставки будут осуществляться на протяжении 20 лет по формуле free on board.

Глава PGNiG Петр Возняк заявил, что условия сотрудничества с США лучше, чем с Россией. Американский СПГ якобы на 20, а то и 30 процентов дешевле российского газа.