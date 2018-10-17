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12:56   17 Октября 2018
Россия

Роспотребнадзор предложит приравнять геном к персональным данным

Роспотребнадзор предложит приравнять геном к персональным данным

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила в среду, что законопроект, защищающий геном человека, как его персональные данные, поддержан и в ближайшее время будет внесен в правительство.

По словам Поповой, нет никаких препон и проблем, которые могли бы помешать внести законопроект о признании генома человека персональными данными и его соответствующей защите в правительство РФ.

«Это один из вариантов реагирования на то, что сегодня происходит, да, мы должны защитить персональные данные наших граждан, и геном - это элемент персональных данных каждого из нас», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей проанализировала нормативные акты других страны и выяснила, что в ряде государств подобные законы уже внесены в законодательство. Например, в Германии, человек, чей биологический материал отбирается для проведения каких-либо исследований, подписывает договор.

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Автор: Александр Люблинский
#роспотребнадзор #защита #геном #личныеданные

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