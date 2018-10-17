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 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
12:56   17 Октября 2018
Россия

Правоохранители задержали в Москве вице-премьера Крыма Нахлупина

Правоохранители задержали в Москве вице-премьера Крыма Нахлупина

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин задержан в Москве. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Facebook.

Он написал, что отношении должностных лиц и ряда госструктур полуострова ведутся следственные действия. По словам Аксенова, это комитет дорожного хозяйства, комитет конкурентной политики, республиканская служба автомобильных дорог, а также предприятия «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Глава Крыма отметил, что региональные органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляют все необходимые документы и информацию.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #задержание #крым #общество #нахлупин

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