Правоохранители задержали в Москве вице-премьера Крыма Нахлупина

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин задержан в Москве. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Facebook.

Он написал, что отношении должностных лиц и ряда госструктур полуострова ведутся следственные действия. По словам Аксенова, это комитет дорожного хозяйства, комитет конкурентной политики, республиканская служба автомобильных дорог, а также предприятия «Крымэнерго» и «Крымгазсети».

Глава Крыма отметил, что региональные органы власти оказывают все необходимое содействие правоохранителям, предоставляют все необходимые документы и информацию.