Более 30 тысяч военных ВДВ пройдут итоговую проверку 2018 года

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России сообщил, что в комплексной боевой проверке по итогам 2018 года поучаствуют более 30 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Комиссия во главе командира ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова на данный момент оценивает работу отдельной десантно-штурмовой бригады в Камышине, Волгоградская область. В сообщении указано, что пройдет проверка уровня боевой подготовки и материально-технического обеспечения. Также командующий ВДВ лично примет нормативы по огневой, тактической, технической и специальной подготовке военных.

Сердюков приведет общие результаты итоговой проверки в конце октября. Они будут состоять из итогов работы комплексных комиссий и оценки способности военнослужащих выполнять задачи по предназначению.