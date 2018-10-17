Мы в соц.сетях:
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

Это был теракт. Директор колледжа в Керчи пообщалась со СМИ

 Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения

Пострадавших при взрыве в Керчи доставят в ведущие медучреждения
Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

Черногория не связывает попытку госпереворота в стране с Россией

 Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27

Киев подтвердил гибель американского пилота при крушении Су-27
Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

Титов: СПГ из США обойдется Польше дороже российского газа

 NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем

NYT узнала о связи подозреваемых в деле Хашкаджи с саудовским принцем
13:01   17 Октября 2018
Россия

Более 30 тысяч военных ВДВ пройдут итоговую проверку 2018 года

Более 30 тысяч военных ВДВ пройдут итоговую проверку 2018 года

Департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России сообщил, что в комплексной боевой проверке по итогам 2018 года поучаствуют более 30 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск.

Комиссия во главе командира ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова на данный момент оценивает работу отдельной десантно-штурмовой бригады в Камышине, Волгоградская область. В сообщении указано, что пройдет проверка уровня боевой подготовки и материально-технического обеспечения. Также командующий ВДВ лично примет нормативы по огневой, тактической, технической и специальной подготовке военных.

Сердюков приведет общие результаты итоговой проверки в конце октября. Они будут состоять из итогов работы комплексных комиссий и оценки способности военнослужащих выполнять задачи по предназначению.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#минобороны #проверка #военные #вдв #сердюков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...